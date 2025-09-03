сегодня в 18:45

Бойцы группировки войск «Север» ликвидировали до 135 военных ВСУ за сутки

Украинские силы потеряли за сутки до 135 военных в зоне действия подразделений группировки войск «Север» ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Бои шли возле населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. Российские бойцы нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и бригаде теробороны.

Также группировка войск «Север» столкнулась с противником на харьковском направлении — в районах населенных пунктов Волчанск и Уды. Подразделения мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ были разбиты.

Всего ВСУ лишились 135 военных. Также российские бойцы уничтожили боевую бронемашину, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ, склады с боеприпасами.

ВС РФ в ночь на 3 сентября нанесли групповой удар по Украине. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры, которые работают в интересах ВСУ.