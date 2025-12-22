Бойца «Орлана» ранил украинский БПЛА в белгородском Шебекине

сегодня в 14:40

Боец подразделения «Орлан» получил ранение во время удара БПЛА ВСУ по Шебекину в Белгородской области. У него минно-взрывная травма, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще боец «Орлана» получил осколочные ранения ноги и лица. Его отвезли в больницу.

Там солдату окажут медицинскую помощь. Информацию о прочих последствиях атаки выясняют.

