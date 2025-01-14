Бои начались в районе крупнейшего угольного предприятия Украины

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По данным силовых структур, неподалеку от шахтоуправления «Покровское» в ДНР начались бои, сообщает ТАСС .

Это крупнейшее украинское угольное предприятие. Оно расположено рядом с поселком Удачное, у которого и завязались боевые столкновения.

ВСУ решили перебросить свою группировку к территории главного вентиляционного ствола. Кроме того, противник возвел там оборонительные сооружения.

Ранее стало известно, что в Покровске остановилась добыча угля из-за приближения российских войск — они находятся менее чем в 2 км от завода.