сегодня в 15:40

Представители киевской власти вновь совершили жестокие действия в отношении гражданского населения. Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Горицы в Погарском районе погиб мужчина, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — сообщил Богомаз.

На месте происшествия функционируют соответствующие службы.

Также ВСУ совершили очередной акт безрассудной жестокости в приграничной зоне. Они с помощью дронов атаковали село Новая Погощь в Суземском районе. Целью нападения стало гражданское учреждение — школа.

В результате падения боеприпасов строению был причинен ущерб. Жертв среди людей удалось избежать. На месте работают оперативные и аварийные службы.

