Богомаз: ВСУ атаковали Брянскую область, погиб мужчина
Фото - © Медиасток.рф
Представители киевской власти вновь совершили жестокие действия в отношении гражданского населения. Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту Горицы в Погарском районе погиб мужчина, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — сообщил Богомаз.
На месте происшествия функционируют соответствующие службы.
Также ВСУ совершили очередной акт безрассудной жестокости в приграничной зоне. Они с помощью дронов атаковали село Новая Погощь в Суземском районе. Целью нападения стало гражданское учреждение — школа.
В результате падения боеприпасов строению был причинен ущерб. Жертв среди людей удалось избежать. На месте работают оперативные и аварийные службы.
