Богомаз: в Брянской области объявили беспилотную опасность
В Брянской области объявили беспилотную опасность. Жителям рекомендуется не выходить на улицу, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Он посоветовал спрятаться в помещении с капитальными стенами. Важно, чтобы рядом не было окон.
Жителям региона, которые находятся на улице или в машине, посоветовали отправиться в укрытие.
Ранее украинские боевики ударили дронами-камикадзе по фельдшерско-акушерскому пункту в Воронке Стародубского муниципального округа Брянской области. Никто не пострадал.
