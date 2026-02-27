Богомаз: в Брянской области объявили беспилотную опасность

сегодня в 19:01

В Брянской области объявили беспилотную опасность. Жителям рекомендуется не выходить на улицу, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он посоветовал спрятаться в помещении с капитальными стенами. Важно, чтобы рядом не было окон.

Жителям региона, которые находятся на улице или в машине, посоветовали отправиться в укрытие.

Ранее украинские боевики ударили дронами-камикадзе по фельдшерско-акушерскому пункту в Воронке Стародубского муниципального округа Брянской области. Никто не пострадал.

