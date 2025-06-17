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Богомаз: средства ПВО за ночь сбили 43 беспилотника ВСУ в Брянской области

Средства противовоздушной обороны России ночью сбили 43 беспилотника ВСУ самолетного типа в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

Никто не пострадал. Разрушений нет.

Службы региона работают на местах.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО вечером и ночью уничтожили 198 беспилотников ВСУ самолетного типа. Противник пытался нанести удары по более, чем восьми регионам страны.