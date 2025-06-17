Минобороны России: средства ПВО вечером и ночью уничтожили 198 беспилотников ВСУ

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Средства противовоздушной обороны с 20:00 16 июня до 07:00 17 июня сбили 198 беспилотников противника над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.

С 23:30 16 июня до 07:00 17 июня средствами ПВО сбиты 147 беспилотников ВСУ самолетного типа. Противник пытался атаковать Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Тверскую, Тамбовскую, Тульскую области и Московский регион.

Суммарно с 20:00 16 июня до 07:00 17 июня были перехвачены и уничтожены 198 БПЛА ВСУ самолетного типа.

Ранее средства ПВО сбили пять беспилотников рядом с Тверью. Еще три БПЛА уничтожили в районе Конаковского округа Тверской области.