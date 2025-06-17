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ПВО сбила восемь беспилотников в Тверской области

Силы ПВО уничтожили 5 беспилотников в районе Твери, еще 3 беспилотника ликвидированы в районе Конаковского округа Тверской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"...в районе Твери ПВО Минобороны уничтожено пять БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано три БПЛА. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы и средства работают на месте.

Ранее Росавиация сообщала о вводимых в нескольких регионах ограничениях на полеты гражданских самолетов. В частности, временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода.