Богомаз: над Брянской областью сбито более 40 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 07:00 по московскому времени атакуют Брянскую область с помощью беспилотников самолетного типа. На момент публикации заметки над регионом ликвидировано более 40 вражеских дронов, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши защитники ведут работу по отражению массированной атаки по территории нашей области. С 07:00 уничтожено более 40 БПЛА самолетного типа. В настоящее время продолжается обнаружение и уничтожение воздушных целей», — предупредил население губернатор региона.

Богомаз попросил жителей Брянской области ни в коем случае не приближаться к незнакомым и потенциально опасным предметам на улице. При обнаружении таких предметов следует сразу же сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по короткому номеру «112».

Также Богомаз обратился к населению с просьбой соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 15 февраля над Россией сбито в общей сложности 88 украинских дронов. Противник атаковал в том числе Брянскую область.

