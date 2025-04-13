Богомаз: дрон ВСУ атаковал трансформаторную подстанцию в Брянской области

Украинские боевики продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Брянской области. Беспилотник противника атаковал трансформаторную подстанцию, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Солдаты противника нанесли удар по трансформаторной подстанции, расположенной в Суземке одноименного района. Для атак ВСУ использовали беспилотники-камикадзе.

Из-за удара противника в населенном пункте было частично нарушено энергоснабжение бытовых потребителей. Подачу света удалось восстановить.

Украинские боевики 9 апреля атаковали трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Брянской области.