ВСУ снова совершили атаку на энергообъект в Брянской области

Дрон-камикадзе ВСУ поразил трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Из-за атаки было частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей. К счастью, среди населения никто не пострадал.

На объекте проводятся аварийно-спасательные работы.

Богомаз отметил, что киевский режим снова атаковал российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на достигнутое на переговорах с США соглашение о временном прекращении огня по энергообъектам в рамках украинского конфликта.

5 апреля ВСУ уже били по высоковольтной линии в селе Подывотье. Тогда из-за атаки также было нарушено электроснабжение бытовых потребителей.