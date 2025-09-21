Боевики ВСУ убили женщину снарядом в Шебекине

Гладков: жительница Шебекина погибла от украинского снаряда
Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

В Шебекине погибла мирная жительница. Украинский боеприпас прилетел прямо на территорию домовладения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Женщина погибла на месте. Гладков выразил соболезнование семье погибшей.

В трех частных домах вылетели стекла. Урон получили крыши, фасады и ограды. Также повреждена машина.

Информацию об иных последствиях выясняют.

Ранее украинские боевики атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Никто не пострадал.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.