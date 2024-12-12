Украинские военнослужащие жестко расправились с водителем и 21-летней девушкой-волонтером, развозившими обеды для жителей одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС .

«Девочку с водителем убили (бойцы ВСУ — ред.), они обед развозили. Девушка, ей был 21 год, работала со мной в одной фирме», — рассказал житель села Руслан Коробов.

Он добавил, что украинские военнослужащие убивали российских мирных жителей еще до августовского вторжения в курское приграничье. В начале июня ВСУ обстреляли село Коробова из минометов. Украинские удары пришлись на частные дома мирных жителей.

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