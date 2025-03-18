Боец ВСУ рассказал про советы психолога, как вести себя в российском плену
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Украинский военнопленный Сергей Холодий рассказал, что психолог обучал бойцов ВСУ не паниковать и говорить исключительно правду в российском плену, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Когда я был в Гончаровске, был один психолог, он проводил два или три раза один и тот же урок: если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду, сдавайте всех, кто есть, врать смысла нет, все проверится», — привел слова психолога военнопленный.
Боец ВСУ добавил, что также специалист советовал украинским военнослужащим, которые попали в плен ВС РФ, вести себя спокойно и не впадать в панику.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с найденными в погребе в Курской области солдатами ВСУ. По словам главы республики, взятые в плен украинские военные надеялись, что российские бойцы их не заметят.