Боец ВС РФ рассказал о выполнении боевых задач на гаубице «Гвоздика» в зоне СВО

Боец с позывным Кузя: на САУ «Гвоздика» бьем по пехоте и пунктам управления ВСУ

Старший наводчик с позывным Кузя рассказал о выполнении боевых задач на буксируемых и самоходных гаубицах в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На буксируемой гаубице я пробовал себя в Донецке, там мне понравилось, но нужно больше времени для того, чтобы приехать на позицию, развернуться, отстрелять и свернуться, уехать», — поделился военнослужащий.

Он подчеркнул, что 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» позволяет оперативно занять позицию, нанести удары по противнику и покинуть локацию.

Боец добавил, что российские гаубицы наносят удары по пехоте, пунктам управления и пунктам запуска беспилотников украинских сил. Все цели противника уничтожаются.

Льготы для участников СВО

В то время, как военнослужащие защищают свою родину на СВО, государство заботится о благополучии их семей.

Для детей участников СВО предусмотрены особые условия поступления в лучшие вузы страны. В каждом вузе установлены квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Квота составляет 10% от общего числа бюджетных мест в вузе. Дети раненых и погибших участников СВО могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Кроме того, государство предоставляет участникам СВО и членам их семей льготную ипотеку. Это позволяет семьям военнослужащих обеспечить себя достойным жильем. В рамках накопительно-ипотечной системы военные могут приобрести квартиру или дом, которые будут оплачены за счет государственных средств.

Участники СВО также могут рассчитывать на широкий спектр федеральных и региональных льгот и гарантий. Это включает в себя получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в оздоровительные учреждения, оплату школьных обедов, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, а также компенсацию расходов на коммунальные услуги.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.