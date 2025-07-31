Боец Север рассказал, как ВС РФ освобождали Темировку в Запорожской области

Российские военные ежедневно улучшают свои позиции в зоне соприкосновения с противником. Так, командир роты с позывным Север рассказал, как вместе с товарищами освобождал населенный пункт Темировку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Перед тем как приступить к фазе активного наступления, российские бойцы провели тщательную разведку, обнаружили огневые точки и определили, где будет наблюдаться скопление техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они контактного боя боятся, в контактном бою мы их превосходим», — заключил командир роты.

Рядом с такими бойцами, как Север, сражаются и жители Подмосковья, заключившие контракт. Присоединиться можно здесь: контрактмо.рф.

Помощь со стороны государства

Пока военнослужащие выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, правительство предоставляет меры поддержки их семьям. Дети бойцов СВО имеют преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Ведущие университеты страны выделяют 10% бюджетных мест специально для абитуриентов, чьи родители участвуют в спецоперации. Особые условия созданы для детей погибших и раненых военнослужащих — они могут поступать без экзаменов.

Также власти помогают решить и жилищный вопрос. Семьи участников СВО могут воспользоваться специальными ипотечными программами с льготными условиями. Благодаря накопительно-ипотечной системе военнослужащие получают возможность приобрести жилье с использованием государственных средств.

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, получают множество привилегий как от федеральных, так и от региональных властей. Они могут стать ветеранами боевых действий, что дает дополнительные преимущества.

Центр отбора бойцов на службу в Подмосковье

Для удобства населения в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во вл. 2 работает единый центр отбора бойцов, который предоставляет полный перечень услуг будущим военным, которые получают не только консультации от узких специалистов, но в одном месте проходят медицинский осмотр, а также проходят курсы боевой подготовки.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.