сегодня в 15:09

Боец подразделения «Орлан» пострадал в результате атаки дрона ВСУ под Белгородом

Украинский дрон атаковал село Архангельское Шебекинского округа Белгородской области. Ранен один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате удара пострадал боец подразделения «Орлан». Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение руки.

Пострадавшего госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь. Далее боец будет проходить амбулаторное лечение.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ выпустили десятки боеприпасов и БПЛА по Белгородской области за сутки. Повреждены частные дома, инфраструктура, линии электропередачи. Также из-за обстрела пострадала мирная жительница.