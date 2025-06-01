ВСУ выпустили десятки боеприпасов и БПЛА по Белгородской области за сутки

сегодня в 12:16

ВСУ обстреляли несколько районов Белгородской области за прошедшие сутки

ВСУ обстреляли несколько районов Белгородской области за прошедшие сутки. Есть пострадавшие, также фиксируются многочисленные разрушения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По Белгородскому району был выпущен один боеприпас и два беспилотника. Повреждены частные дома, также из-за обстрела пострадала мирная жительница. Она находится на амбулаторном лечении.

Валуйский муниципальный округ атаковали 8 беспилотников, из которых 4 были подавлены и сбиты. Повреждены склад, автобус. Также утром в округе произошло аварийное отключение электроэнергии

Волоконовский район подвергся артобстрелу с применением одного боеприпаса и атакам 8 дронов, один из которых был сбит. Повреждены инфраструктурный объект связи, частный дом, надворная постройка, 2 транспортных средства, а также уничтожена одна единица сельхозтехники. Из-за падения обломков загорелась трава, пожар потушили.

По Грайворонскому муниципальному округу было выпущено 15 боеприпасов и 6 беспилотников. Повреждены административное здание предприятия и социальный объект. По Краснояружскому району выпустили 31 боеприпас и 9 дронов.

По одному БПЛА сбили в небе над Красногвардейским районом, Новооскольским муниципальным округом, Ракитянским районом.

По Шебекинскому муниципальному округу было выпущено 14 боеприпасов, а также 54 беспилотника, 38 из которых подавлены и сбиты. Есть повреждения зданий, автомобилей и линии электропередачи.

Накануне в больницу обратилась женщина, получившая баротравму при атаке дрона по селу Вознесеновка, которая произошла 30 мая. Ей оказали всю необходимую помощь.

Ранее Гладков сообщал, что в результате вражеских атак 92 жителя Белгородской области получили травмы различной степени тяжести в мае.