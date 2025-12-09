сегодня в 12:59

Боец «Орлана» ранен в голову при взрыве БПЛА в Белгородской области

Солдат «Орлана» пострадал в Грайворонском округе во время исполнения служебных задач. Он был ранен из-за взрыва БПЛА ВСУ в населенном пункте Гора-Подол, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчину доставили в местную больницу с баротравмой и осколочным ранением головы. Ему оказали помощь врачи.

Затем пострадавшего перевезут в больницу в Белгород.

Вечером 6 декабря ВСУ атаковали регион неустановленным боеприпасом. Пострадал мирный житель. Еще появились перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа.

