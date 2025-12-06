ВСУ ударили по Белгородской области неустановленным боеприпасом, есть раненый

Вечером 6 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили удар по Белгородской области с помощью неустановленного боеприпаса. Очередная атака со стороны представителей киевского режима привела к нарушению в подаче электроэнергии, а также травмировала мирного жителя, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавший мирный житель и перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа. ЧП произошло в результате прилета неустановленного боеприпаса. Мужчину, пострадавшего в Белгороде, бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода с предварительным диагнозом „баротравма“», — сообщил Гладков.

По словам главы региона, из-за атаки повреждения получил грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбило окна.

На местах повреждения линий электропередачи уже работают специалисты. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу энергии в часть Белгорода и Белгородский район как можно скорее.

Ранее Гладков сообщал, что за последние сутки ВСУ атаковали регион с помощью 89 беспилотников. Из-за этого травмы получили несколько человек.

