Бочаров раскрыл детали отражения крупной атаки БПЛА ВСУ в Волгоградской области

сегодня в 09:15

Российские средства ПВО отбили атаку БПЛА ВСУ в Волгоградской области. По предварительной информации, разрушения отсутствуют, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на заявление губернатора Андрея Бочарова.

Никто не пострадал. На юге Волгоградской области случились лишь небольшие возгорания сухой растительности. Это произошло после падения обломков БПЛА ВСУ. Пожар удалось быстро потушить.

В Средней Ахтубе украинский БПЛА приземлился на дорогу на улице Смирнова. Саперы его обезвреживают.

28 августа в Петровом Вале в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА ВСУ загорелось техническое строение локомотивного депо. Пожар был быстро потушен.