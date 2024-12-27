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Bloomberg: в США заявили, что ВС России скоро выбьют ВСУ из Курской области

В США считают, что Вооруженные силы Украины могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области в скором времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По словам американских должностных лиц, ВСУ уже потеряли около половины ранее занятых территорий.

«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — заявил один из американских чиновников.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВС РФ уничтожили более 44 570 военнослужащих ВСУ, которые вторглись на территорию РФ.

Также противник лишился 259 танков, 199 БМП, 141 БТР, 1345 боевых бронемашин, 1211 автомобилей, 332 артиллерийских орудий. ВС РФ продолжают ликвидировать формирования ВСУ в Курской области.