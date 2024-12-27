ВСУ потеряли более 44 тыс солдат на курском направлении

За время боевых действий на курском направлении ВС РФ уничтожили более 44 570 военнослужащих ВСУ, которые вторглись на территорию РФ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также противник лишился 259 танков, 199 БМП, 141 БТР, 1345 боевых бронемашин, 1211 автомобилей, 332 артиллерийских орудий. ВС РФ продолжают ликвидировать формирования ВСУ в Курской области.

Так, за сутки подразделения группировки войск «Север» поразили противника в районах 11 населенных пунктов региона. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по ВСУ с помощью авиации и огня артиллерии возле 11 населенных пунктов Курской области и четырех — в Сумской области.

За сутки украинские силы потеряли более 600 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили четыре танка, две БМП, четыре БТР, 24 боевые бронемашины и т. д.

Ранее над Россией за ночь сбили 13 дронов ВСУ. В том числе три над Курской областью.