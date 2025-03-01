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Блогер Бочаров: России не нужно, чтобы фронт в зоне СВО рушился

Ведущий и блогер Андрей Бочаров во время выступления на радио Sputnik сказал, что у Украины оружия есть еще на полгода ведения боевых действий в случае, если Соединенные Штаты отвернутся. Поэтому появилось ощущение, что у РФ нет нужды в обрушении фронта противника.

Бочаров сомневается, что у Украины хватит духа вести боевые действия дальше, если США откажутся от поставок вооружений и отправки помощи.

«Если беречь жизни и рассчитывать на дипломатическое решение, то зачем рваться вперед? Насколько я помню, наступающие должны иметь семикратное преимущество во всем», — добавил блогер.

Ранее военный корреспондент Александр Коц призвал готовиться к кровавой провокации против РФ после выходки президента Владимира Зеленского на встрече в Белом доме с Дональдом Трампом 28 февраля.