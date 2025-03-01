Конфликт, устроенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, фактически оформил «антитрамповскую коалицию войны», которой, скорее всего, руководят из Лондона. Из-за этого можно ожидать серьезную провокацию против РФ, которая должна выставить страну в негативном свете, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Зеленский 28 февраля в Белом доме торпедировал мирные инициативы американского президента Дональда Трампа. Скорее всего, Украине теперь придется участвовать в конфликте без помощи США, отметил военкор.

Киеву будет сложнее сопротивляться Москве, однако это будет возможно. Главные поджигатели конфликта в ЕС — Великобритания, ФРГ и Франция — уверяют, что поддерживают Украину. Для ее жителей эта новость плохая, считает Коц.

«Ну и, коли уж Лондон за дирижера, надо теперь ждать какую-то серьезную кровавую провокацию, которая выставит Россию в демоническом свете», — добавил военный корреспондент.

Конфликт между Зеленским и Трампом произошел 28 февраля в Белом доме. На встрече президент Украины высказался против окончания конфликта с Россией. Он сказал, что Москва якобы «нарушит договоренность». Такие слова привели в ярость президента США, после чего между политиками началась словесная перепалка.

Ранее сообщалось, что отношения между Соединенными Штатами и Украиной при Зеленском могут не улучшиться. Это будет продолжаться до тех пор, пока в стране не поменяется президент.