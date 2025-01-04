Блинкен усомнился в шансах Украины на возврат территорий

У Украины вряд ли получится снова заполучить контроль над территориями, которые вошли в состав РФ после проведения там референдумов. Об этом рассказал в интервью New York Times государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает RT .

Речь идет не об уступке. В ближайшее время линия боевого столкновения будет оставаться примерно такой же и не двигаться, отметил госсекретарь США.

Блинкин добавил, что Украина всегда будет «заявлять права на эти территории». Однако неизвестно, получится ли у нее заполучить назад земли.

Ранее Блинкен сказал, что США начали снабжать Украину оружием еще до конфликта. Первую партию передали в сентябре 2021 года.