Блинкен раскрыл, когда США начали накачивать Украину оружием

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Блинкен: США отправляли Украине оружие задолго до начала конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью New York Times, что Соединенные Штаты начали поставлять Украине оружие задолго до начала конфликта. Первую партию передали в сентябре 2021 года, сообщает РИА Новости .

«Затем еще раз в декабре незаметно поставили Украине большое количество оружия», — отметил Блинкен.

Соединенные Штаты передавали Киеву то, что могло пригодиться для «обороны». Среди этого были ЗРК Stinger, ПТРК Javelin и другие виды оружия.

Ранее Блинкен сказал, что США считают опасным увеличение рисков ядерного конфликта между Россией и Западом.