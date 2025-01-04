Блинкен раскрыл, когда США начали накачивать Украину оружием
Блинкен: США отправляли Украине оружие задолго до начала конфликта
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью New York Times, что Соединенные Штаты начали поставлять Украине оружие задолго до начала конфликта. Первую партию передали в сентябре 2021 года, сообщает РИА Новости.
«Затем еще раз в декабре незаметно поставили Украине большое количество оружия», — отметил Блинкен.
Соединенные Штаты передавали Киеву то, что могло пригодиться для «обороны». Среди этого были ЗРК Stinger, ПТРК Javelin и другие виды оружия.
Ранее Блинкен сказал, что США считают опасным увеличение рисков ядерного конфликта между Россией и Западом.