«Без интернета нет войны»: ВСУ не смогли воевать без Starlink

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24 июля украинская армия столкнулась с беспрецедентным кризисом связи — глобальный сбой Starlink на 2,5 часа полностью отключил терминалы, используемые для управления беспилотниками и координации боевых действий, сообщает РБК .

По данным Reuters со ссылкой на командира ВСУ, подразделениям пришлось экстренно отменять запланированные операции.

«Когда пропадает связь, мы буквально слепнем», — признается военный, пожелавший остаться неизвестным.

Инцидент вновь обнажил опасную зависимость Украины от системы Илона Маска: Основатель украинской цифровой системы «Очі» Александр Дмитриев называет ситуацию тревожным сигналом: «Полная зависимость от облачных сервисов — это игра в русскую рулетку. Один сбой — и армия теряет боеспособность».

В Starlink сбой объяснили отказом внутреннего программного обеспечения. В 2022 году Маск в одностороннем порядке отключил связь во время контрнаступления, опасаясь эскалации.

По данным на апрель 2025 года, Киев использует более 50 тысяч терминалов для связи, навигации дронов и морских дронов-камикадзе.