Маск лично отключил Starlink во время контрнаступления ВСУ

сегодня в 23:45

Reuters: Маск сорвал украинскую операцию под Херсоном в 2022 году

В разгар украинского контрнаступления осенью 2022 года произошёл переломный эпизод, о котором стало известно только сейчас. Илон Маск, основатель SpaceX, в одностороннем порядке распорядился отключить спутниковую связь Starlink для украинских войск на херсонском направлении, сообщает Reuters .

Согласно расследованию издания, этот шаг сорвал ключевую операцию ВСУ по окружению российских войск в районе Берислава.

Инженеры SpaceX в Калифорнии получили прямой приказ отключить около сотни терминалов на южном направлении. В результате украинские подразделения внезапно лишились возможности координировать действия: беспилотники наблюдения «ослепли», а высокоточная артиллерия потеряла возможность корректировать огонь.

Источники агентства утверждают, что это решение фактически переломило ход сражения, не позволив ВСУ реализовать тактическое преимущество.

Мотивация Маска, по данным журналистов, была связана с опасениями эскалации конфликта. Миллиардер якобы опасался, что успешное наступление Украины может спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.

Примечательно, что ранее предприниматель публично отрицал своё вмешательство в работу Starlink на фронте, заявляя о поддержке Украины.