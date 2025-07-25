Маск лично отключил Starlink во время контрнаступления ВСУ
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В разгар украинского контрнаступления осенью 2022 года произошёл переломный эпизод, о котором стало известно только сейчас. Илон Маск, основатель SpaceX, в одностороннем порядке распорядился отключить спутниковую связь Starlink для украинских войск на херсонском направлении, сообщает Reuters.
Согласно расследованию издания, этот шаг сорвал ключевую операцию ВСУ по окружению российских войск в районе Берислава.
Инженеры SpaceX в Калифорнии получили прямой приказ отключить около сотни терминалов на южном направлении. В результате украинские подразделения внезапно лишились возможности координировать действия: беспилотники наблюдения «ослепли», а высокоточная артиллерия потеряла возможность корректировать огонь.
Источники агентства утверждают, что это решение фактически переломило ход сражения, не позволив ВСУ реализовать тактическое преимущество.
Мотивация Маска, по данным журналистов, была связана с опасениями эскалации конфликта. Миллиардер якобы опасался, что успешное наступление Украины может спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.
Примечательно, что ранее предприниматель публично отрицал своё вмешательство в работу Starlink на фронте, заявляя о поддержке Украины.