Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Мурманскую и Рязанскую области

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1 июня беспилотники ВСУ осуществили налет на территорию Мурманской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Он отметил, что сейчас атаку отражают средства ПВО. Наготове правоохранители и экстренные службы.

Чибис попросил жителей сохранять спокойствие, а в случае ЧП обращаться по номеру 112. Также он попросил не выкладывать в Сеть фото и видео с работой ПВО.

Между тем украинские дроны атаковали и Рязанскую область. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале. Фрагменты сбитого дрона упали на крышу одного из домов.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Оценивается материальный ущерб.

Также известно, что дроны ВСУ попытались ударить по военной базе в поселке Средний Иркутской области. Кроме того, БПДА атаковали старое здание в Новомальтинске.