Беспилотники ВСУ атакуют Москву: дроны замечены в пяти областях

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Внуково ограничивает авиасообщение на фоне новой волны атак БПЛА на Москву

Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

По данным мониторинговых групп, группы вражеских БПЛА замечены в Рязанской, Тульской и Орловской областях, в подмосковных Егорьевске и Коломне.

Ранее силы ПВО успешно отразили атаки ВСУ на Москву.