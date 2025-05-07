Беспилотники ВСУ атакуют Москву: дроны замечены в пяти областях
Внуково ограничивает авиасообщение на фоне новой волны атак БПЛА на Москву
Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
По данным мониторинговых групп, группы вражеских БПЛА замечены в Рязанской, Тульской и Орловской областях, в подмосковных Егорьевске и Коломне.
Ранее силы ПВО успешно отразили атаки ВСУ на Москву.