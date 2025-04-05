Предприятие загорелось в Самарской области после налета ВСУ

Ранним утром в субботу беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Чапаевске Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы, включая расчеты МЧС, которые локализуют возгорание.

Региональные власти подтвердили, что ситуация находится под контролем.

Ранее ВСУ атаковали Донецк и Саранск. В Мордовии также загорелось промышленное предприятие.