Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Чапаевске
Предприятие загорелось в Самарской области после налета ВСУ
Ранним утром в субботу беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Чапаевске Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте работают экстренные службы, включая расчеты МЧС, которые локализуют возгорание.
Региональные власти подтвердили, что ситуация находится под контролем.
Ранее ВСУ атаковали Донецк и Саранск. В Мордовии также загорелось промышленное предприятие.