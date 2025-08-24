сегодня в 16:06

Беспилотник ВСУ ударил по сельскохозяйственной технике в Белгородской области

Рядом с хутором Балки Шебекинского округа в Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по работающей в поле сельскохозяйственной технике. Ранение получил местный житель, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил травмы ноги и лица. Также у него обнаружили множественные ранения живота и предплечья.

Мирного жителя отвезли к врачам скорой помощи на «попутке». Его транспортируют в областную клиническую больницу. Сельскохозяйственная техника была повреждена.

Ранее протоиерей Михаил Чайка сказал, что украинские войска обстреливают храмы в Белгородской области. По его словам, эти действия — кощунство и «бесовщина».