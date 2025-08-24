Протоиерей Чайка считает обстрелы ВСУ храмов под Белгородом бесовщиной

сегодня в 09:36

Благочинный Валуйского округа Белгородской области протоиерей Михаил Чайка заявил в интервью РИА Новости , что обстрелы храмов региона со стороны ВСУ — кощунство и «бесовщина». Они говорят о том, что украинские солдаты не верят в бога.

Чайка допустил, что у бойцов ВСУ есть определенные «языческие наклонности». Возможно, что противник не признает святости.

По словам протоиерея, новому украинскому поколению «ничего не свято». Этим людям нужно только что-то сломать или разрушить, навредить. При этом о последствиях такие люди не задумываются.

Чайка допустил, что по храмам в Белгородской области бьют иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ. Они неверующие и обозленные, поэтому атакуют храмы РПЦ.

По мнению протоиерея, удары ВСУ по церквям в Белгородской области наносились намеренно.