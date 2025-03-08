Беспилотник ВСУ ударил по гражданскому авто в Белгородской области

Украинские боевики нанесли удар с помощью БПЛА по Белгородской области. Мужчина получил осколочные ранения лица, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Белгородском районе в населенном пункте Орловка. Мужчина ехал на автомобиле по дороге. В один момент по нему был нанесен удар беспилотником противника. Водителя доставили больницу.

Также ВСУ нанесли удар беспилотником по населенному пункту Хотмыжск в Грайворонском округе. Там были выбиты окна в двух частных домах, повреждена машина.

Ранее украинские боевики обстреляли 6 населенных пунктов в Белгородской области.