сегодня в 19:22

Беспилотник ВСУ ударил по бригаде электриков в Энергодаре

Украинский беспилотник атаковал бригаду электриков в Энергодаре Запорожской области. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, сообщил мэр города Максим Пухов.

«Это часть тактики целенаправленных ударов по мирным работникам жизнеобеспечения с целью посеять панику», — написал Пухов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подобные действия киевского режима представляют собой военные преступления, однако они лишь укрепляют решимость к сопротивлению.

Градоначальник добавил, что затем беспилотник ВСУ повторно атаковал уже поврежденную машину с энергетиками. Действия ВСУ являются настоящим терроризмом.

Ранее один мирный житель погиб и еще один пострадал в результате атаки украинского беспилотника на служебный автобус в Белгородской области.