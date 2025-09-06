Беспилотник ВСУ ударил по бригаде электриков в Энергодаре
Фото - © t.me/Pukhov_M
Украинский беспилотник атаковал бригаду электриков в Энергодаре Запорожской области. В результате атаки ВСУ никто не пострадал, сообщил мэр города Максим Пухов.
«Это часть тактики целенаправленных ударов по мирным работникам жизнеобеспечения с целью посеять панику», — написал Пухов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что подобные действия киевского режима представляют собой военные преступления, однако они лишь укрепляют решимость к сопротивлению.
Градоначальник добавил, что затем беспилотник ВСУ повторно атаковал уже поврежденную машину с энергетиками. Действия ВСУ являются настоящим терроризмом.
Ранее один мирный житель погиб и еще один пострадал в результате атаки украинского беспилотника на служебный автобус в Белгородской области.