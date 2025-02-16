Беспилотник ВСУ убил женщину в Белгородской области

Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали едущую машину на автомобильной дороге от Двулучного до Уразово в Валуйском округе Белгородской области. В автомобиле находились две женщины, одна из них умерла, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.