Беспилотник влетел в тепловоз в Белгородской области. Видео

сегодня в 11:28

Беспилотник влетел в тепловоз на железнодорожных путях в Белгородской области. Очевидцы успели запечатлеть атаку на видео, сообщает Baza .

Дрон спикировал на тепловоз ранним утром 19 мая. Атака произошла во время стоянки локомотива на станции «Валуйки-сортировочная».

По данным издания, в результате налета БПЛА никто из людей не пострадал. У тепловоза повреждены окна, двери и прожекторы.

За вечер 20 мая и ночь 21 мая над девятью регионами России и Черным морем сбили 127 украинских беспилотников, сообщало Минобороны России. Большинство из вражеских дронов уничтожили над Брянской, Орловской и Курской областями.