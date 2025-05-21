Беспилотник влетел в тепловоз в Белгородской области. Видео
Baza: БПЛА атаковал тепловоз в Белгородской области
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Беспилотник влетел в тепловоз на железнодорожных путях в Белгородской области. Очевидцы успели запечатлеть атаку на видео, сообщает Baza.
Дрон спикировал на тепловоз ранним утром 19 мая. Атака произошла во время стоянки локомотива на станции «Валуйки-сортировочная».
По данным издания, в результате налета БПЛА никто из людей не пострадал. У тепловоза повреждены окна, двери и прожекторы.
За вечер 20 мая и ночь 21 мая над девятью регионами России и Черным морем сбили 127 украинских беспилотников, сообщало Минобороны России. Большинство из вражеских дронов уничтожили над Брянской, Орловской и Курской областями.