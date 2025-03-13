Беспилотник упал на здание промпредприятия в Калужской области

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Шапша: пожар начался на промпредприятии под Калугой после падения БПЛА ВСУ

Ночью украинские войска предприняли попытку обстрелять Калужскую область 25 беспилотниками. Их удалось перехватить и ликвидировать, но один из БПЛА упал на здание промредприятия в Дзержинском районе и спровоцировал пожар, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Возгорание потушили. На заводе находились работники ночной смены. Один из сотрудников был легко ранен.

Также из-за падения беспилотника ВСУ повреждения получили линия электрического снабжения и вышка связи в Хвастовичском районе.

Ранее Минобороны сообщало, что за ночь российские средства ПВО ликвидировали 77 БПЛА ВСУ над Россией.