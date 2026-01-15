Беспилотник упал и мощно рванул у памятника Бандере во Львове — видео
Фото - © скриншот
Рухнувший дрон чуть не снес памятник лидеру националистического движения Степану Бандере, установленный на площади Кропивницкого во Львове, сообщает «Осторожно, новости».
Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как в темное время суток БПЛА падает вниз, ударяется о землю и мощно взрывается буквально в нескольких метрах от памятника. Его обломки разлетаются в разные стороны.
Как заявил градоначальник Андрей Садовой, в результате произошедшего пострадавших нет. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, было перекрыто несколько улиц, останавливался общественный транспорт.
Памятник Бандере, руководившему во времена ВОВ «Организацией украинских националистов»*, появился на площади Кропивницкого в 2007 году.
Ранее во Львове прошло факельное шествие ко дню рождения лидера националистического движения.
*Организация признана в России экстремистской и запрещена.
