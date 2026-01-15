Беспилотник упал и мощно рванул у памятника Бандере во Львове

Рухнувший дрон чуть не снес памятник лидеру националистического движения Степану Бандере, установленный на площади Кропивницкого во Львове, сообщает «Осторожно, новости» .

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как в темное время суток БПЛА падает вниз, ударяется о землю и мощно взрывается буквально в нескольких метрах от памятника. Его обломки разлетаются в разные стороны.

Как заявил градоначальник Андрей Садовой, в результате произошедшего пострадавших нет. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, было перекрыто несколько улиц, останавливался общественный транспорт.

Памятник Бандере, руководившему во времена ВОВ «Организацией украинских националистов»*, появился на площади Кропивницкого в 2007 году.

Ранее во Львове прошло факельное шествие ко дню рождения лидера националистического движения.

*Организация признана в России экстремистской и запрещена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.