Белгород попал под удар HIMARS, сбиты минимум 2 ракеты
Две ракеты HIMARS сбили в небе над Белгородом
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Белгород в четверг днем попал под обстрел со стороны ВСУ, украинцы выпустили по городу минимум 2 ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает SHOT.
Предварительно, обе ракеты были уничтожены в небе российскими средствами ПВО.
Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
Средства противовоздушной обороны 25 февраля уничтожили над Белгородом около 20 украинских ракет. Тогда ВСУ били по городу из американской HIMARS, чешской Vampire и украинской «Ольхи».