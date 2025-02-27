Белгород попал под удар HIMARS, сбиты минимум 2 ракеты

Две ракеты HIMARS сбили в небе над Белгородом

Белгород в четверг днем попал под обстрел со стороны ВСУ, украинцы выпустили по городу минимум 2 ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает SHOT .

Предварительно, обе ракеты были уничтожены в небе российскими средствами ПВО.

Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Средства противовоздушной обороны 25 февраля уничтожили над Белгородом около 20 украинских ракет. Тогда ВСУ били по городу из американской HIMARS, чешской Vampire и украинской «Ольхи».