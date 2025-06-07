Украинская сторона сознательно скрывает эту информацию от родственников погибших, хотя полностью располагает соответствующими данными.

«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей». — заявил глава региона.

Ранее российская сторона полностью приготовилась к немедленному проведению обмена — транспорт с телами уже находится в непосредственной близости от согласованного места передачи. Однако украинские представители 7 июня не вышли на контакт, сорвав гуманитарную акцию.