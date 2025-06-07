Балицкий: Украина скрывает имена погибших военнослужащих ВСУ
Власти Запорожской области начали публиковать списки опознанных тел военнослужащих ВСУ, от которых официальный Киев отказался, часть документов обнародовал губернатор Евгений Балицкий.
Украинская сторона сознательно скрывает эту информацию от родственников погибших, хотя полностью располагает соответствующими данными.
«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей». — заявил глава региона.
Ранее российская сторона полностью приготовилась к немедленному проведению обмена — транспорт с телами уже находится в непосредственной близости от согласованного места передачи. Однако украинские представители 7 июня не вышли на контакт, сорвав гуманитарную акцию.