Освобожденный в Запорожской области город Гуляйполе предстоит восстанавливать и «очищать» после периода оккупации ВСУ, заявил губернатор Евгений Балицкий.

«Город Гуляйполе полностью освобожден от нацистской оккупации. Жители Гуляйполя, наша история и память под надежной защитой нашей армии… Город еще предстоит восстанавливать и очищать от периода оккупации», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Группировка войск РФ «Восток» освободила город Гуляйполе, доложил президенту России Владимиру Путину в субботу командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

Как уточнил командир 57-й бригады полковник Вячеслав Веденин, город был освобожден к вечеру пятницы.

