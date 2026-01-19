сегодня в 18:21

Балашиха отправила почти 100 огнетушителей и гуманитарную помощь в зону СВО

Гуманитарный конвой с огнетушителями, маскировочными сетями и продуктами питания отправили из Балашихи 19 января для участников спецоперации и жителей новых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из Балашихи 19 января отправили очередной гуманитарный конвой для участников специальной военной операции и жителей новых территорий. В состав груза вошли почти 100 огнетушителей, маскировочные сети, продукты питания и предметы первой необходимости.

В передаче помощи участвовали глава округа Сергей Юров, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, председатель совета депутатов Геннадий Попов, начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГПС Александр Костиков и руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Необходимость в огнетушителях была озвучена на встрече главы округа с волонтерскими организациями. На просьбу откликнулся 1-й пожарно-спасательный отряд, передав почти 100 единиц для нужд военнослужащих.

Гуманитарный груз сформировали при поддержке администрации округа и регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе. Доставку в зону СВО осуществит руководитель волонтерского отряда «Быть Добру», лично сопровождающая конвои.

Волонтеры Балашихи регулярно обеспечивают военнослужащих маскировочными сетями, продуктами, средствами бытовой химии и специализированным оборудованием. Гуманитарные отправки из округа проходят несколько раз в неделю по заявкам бойцов, их семей и жителей прифронтовых территорий.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах и необходимых вещах размещена на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.