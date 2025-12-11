Балашиха отправила 12 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

Конвой с гуманитарной помощью весом 12 тонн отправили из Балашихи в зону спецоперации и на новые территории. В передаче груза участвовали глава округа Сергей Юров, представители «Волонтеров Подмосковья» и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав гуманитарной помощи вошли аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для госпиталей, медикаменты, перевязочные материалы, а также теплые вещи, предметы личной гигиены и продукты питания. Особое внимание уделили подаркам для детей из детских домов ДНР.

Сергей Юров поблагодарил партию «Единая Россия», волонтеров регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и жителей, которые приняли участие в подготовке груза.

«Огромное спасибо каждому, кто вносит свой вклад», — отметил Юров.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.