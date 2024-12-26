Байден возмутился российским ударом по энергетике Украины

Президент США Джо Байден назвал возмутительным удар ВС РФ по объектам ВПК и энергетической инфраструктуре Украины. Он заявил, что цель атаки — лишить украинцев тепла и света в зимний период, сообщает «Лента.ру» .

«Это была попытка поставить под угрозу безопасность энергосистемы страны», — цитирует Байдена газета The Hill.

Действующий американский президент продолжает утверждать, что мир должен поставлять Украине помощь, пока страна не победит в конфликте с Россией. Байден заявил, что Вашингтон будет и дальше укреплять позиции киевского режима.

Тем временем администрация уходящего президента рассматривает санкции против российского энергетического сектора. Рестрикции планируется принять до истечения полномочий Байдена, который управляет страной до 20 января. Принятие новых мер даст новому президенту Дональду Трампу больше рычагов давления на РФ.