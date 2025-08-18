Артиллерист рассказал о боевых задачах расчета 152-мм орудия «Мста-Б» в зоне СВО

Артиллерист с позывным Билли рассказал, как расчет 152-мм орудия «Мста-Б» 27-го гвардейского артиллерийского полка уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня поступила задача уничтожить полевой склад боеприпасов. Задача была выполнена, склад был уничтожен. После выполнения орудие было замаскировано, расчет ушел в укрытие» — рассказал военнослужащий.

Билли добавил, что родом из города Тихвина Ленинградской области. В зоне СВО военнослужащий находится с 2022 года. Подписать контракт с Минобороны РФ его побудило желание помочь стране и своим друзьям, находящимся на фронте.

Достойная оплата

Труд военнослужащего на СВО достойно оплачивается. Так, единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей.

При выполнении боевых задач в зоне спецоперации боец получает от 210 тыс. рублей каждый месяц.

Кроме того, есть дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн рублей в год. Еще предусмотрены 100% компенсация военной пенсии, выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного служащего.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.