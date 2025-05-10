Так, в составе оперативно-тактической группировки «Север» представлены ЧВК ASBS Othago и European Security Academy (Польша), ЧВК Iron Navy (Эстония), ЧВК Rae LT (Литва) и ЧВК G4S (Великобритания) в составе G4F (Дания).

При этом ЧВК Othago присутствует на территории Украины с 2014 года. Западные резервы ВСУ занимаются узконаправленными задачами и не способны изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. При этом Киев может их использовать для каких-то диверсионных миссий.

Ранее стало известно, что во время объявленного в честь Дня Победы перемирия ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях.