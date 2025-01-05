«Архангел спецназа»: ВСУ масштабно наступают по ряду направлений под Курском

Украинские силы ведут наступление сразу по нескольким направлениям в Курской области. ВСУ используют инженерные машины разграждения (ИМР), расчищают дороги, а также заезжают на ББМ и БМП с пехотой, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназ Z».

Противник наступит со стороны Мартыновки в Пушкарное. Его встречаются российские «БАРСы».

Кроме того, атаки ведутся от Суджи в сторону села Большое Солдатское. И по направлению на Леонидово российские десантники также ведут бои.

Ранее ВСУ пошли в крупное наступление в Курской области. Украинцы бьют из Суджанского района. Противник активно использует тяжелую технику. Наступление связывают с замерзшей землей, благоприятной для техники.

Официального подтверждения об активизации боевых действий ни с украинской, ни с российской сторон, не поступало.