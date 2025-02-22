В течение прошедшей недели наблюдалась активизация украинских истребителей F-16 в непосредственной близости от границы Курской области, сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа» .

«Применение истребителей F-16 рядом с Курской областью, а также планирование переброски новых подкреплений, указывает на желание сохранить вклинение в Курской области», — говорится в сообщении.

Сначала истребители F-16 летали с аэродрома Васильков до границы с Сумской областью, а теперь самолеты противника стали чаще приближаться к российской границе в сопровождении двух истребителей МиГ-29.

Так, во время вылета F-16 и двух МиГ-29 ВСУ осуществили очередной вылет к границе Курской области, где МиГ-29 сбросил две управляемые авиабомбы в направлении населенного пункта Свердликово.

Ранее стало известно, что украинская ПВО сбила истребитель F-16 ВСУ из-за недокомплекта оборудования системы «свой-чужой». Самолет был сбит американским зенитно-ракетным комплексом Patriot